Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30638379/
9 августа 2017, 23:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Кёльне откроется выставка, посвящённая карьере Михаэля Шумахера

В апреле 2018 года в Кёльне будет открыта выставка посвящённая карьере семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, сообщает DPA.

Михаэль Шумахер с женой Кориной на церемонии бракосочетания Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Экспозиция будет представлена несколькими автомобилями легендарного немца, на которых он выступал. В частности посетители смогут увидеть как машины картинговых серий, так и последний болид Шумахера в Формуле-1 — Mercedes F1 W03. Также на выставке будут представлены трофеи и костюмы экс-пилота.

Михаэль Шумахер — один из величайших пилотов в истории автоспорта. Семикратный чемпион мира и обладатель ряда рекордов Формулы-1. В конце 2013 года, уже после завершения карьеры, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, от которой до сих пор так и не оправился. С того момента сведения о состоянии здоровья немца поступают крайне редко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?