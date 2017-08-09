В Кёльне откроется выставка, посвящённая карьере Михаэля Шумахера

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Экспозиция будет представлена несколькими автомобилями легендарного немца, на которых он выступал. В частности посетители смогут увидеть как машины картинговых серий, так и последний болид Шумахера в Формуле-1 — Mercedes F1 W03. Также на выставке будут представлены трофеи и костюмы экс-пилота.