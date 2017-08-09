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9 августа 2017, 23:13 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Нико Росберг: Не думаю, что «Феррари» сможет угнаться за «Мерседесом»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что «Феррари» не сможет навязать борьбу «Мерседесу» в этом сезоне.

«В “Феррари” прекрасно поработали перед стартом сезона, но сейчас на первом плане гонка модернизаций, и не похоже, чтобы эта команда смогла угнаться за “Мерседесом”. Не скрою, что результаты в Венгрии меня удивили, однако следующий этап должен вновь пройти под диктовку “Мерседеса”. В Спа у “Феррари” не будет ни шанса», — приводит слова Росберга Auto Bild.
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