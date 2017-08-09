Нико Росберг: Не думаю, что «Феррари» сможет угнаться за «Мерседесом»

«В “Феррари” прекрасно поработали перед стартом сезона, но сейчас на первом плане гонка модернизаций, и не похоже, чтобы эта команда смогла угнаться за “Мерседесом”. Не скрою, что результаты в Венгрии меня удивили, однако следующий этап должен вновь пройти под диктовку “Мерседеса”. В Спа у “Феррари” не будет ни шанса», — приводит слова Росберга Auto Bild.