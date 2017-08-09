Феттель: Хэмилтон одарён, но он не является непобедимым
Пилот «Феррари», лидер общего зачёта чемпионата Формулы-1 Себастьян Феттель отдал должное основному конкуренту в борьбе за первое место Льюису Хэмилтону, вместе с тем отметив, что британец не является непобедимым.
«Я помню Льюиса в 1999, он стал третьим в чемпионате Европы по картингу, и тогда представители моей команды сказали мне, что у него большое будущее. Наша первая очная дуэль на трассе случилась в Формуле-3. Я был дебютантом, а в активе Хэмилтона был уже второй сезон, и он сметал всех с пути. У меня было не так много шансов, но пару раз я присоединялся к нему на подиуме.
Хэмилтон — очень быстрый и очень одарённый пилот. Я не думаю, что для него
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