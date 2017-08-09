Феттель: Хэмилтон одарён, но он не является непобедимым

«Я помню Льюиса в 1999, он стал третьим в чемпионате Европы по картингу, и тогда представители моей команды сказали мне, что у него большое будущее. Наша первая очная дуэль на трассе случилась в Формуле-3. Я был дебютантом, а в активе Хэмилтона был уже второй сезон, и он сметал всех с пути. У меня было не так много шансов, но пару раз я присоединялся к нему на подиуме.

Хэмилтон — очень быстрый и очень одарённый пилот. Я не думаю, что для него когда-то было проблемой адаптироваться к скорости или к новым условиям. Он всегда на высоте, но он не является непобедимым, — приводит слова Феттеля ESPN.