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https://sport.mail.ru/news/formula1/30637604/
9 августа 2017, 21:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Хэмилтон одарён, но он не является непобедимым

Пилот «Феррари», лидер общего зачёта чемпионата Формулы-1 Себастьян Феттель отдал должное основному конкуренту в борьбе за первое место Льюису Хэмилтону, вместе с тем отметив, что британец не является непобедимым.

«Я помню Льюиса в 1999, он стал третьим в чемпионате Европы по картингу, и тогда представители моей команды сказали мне, что у него большое будущее. Наша первая очная дуэль на трассе случилась в Формуле-3. Я был дебютантом, а в активе Хэмилтона был уже второй сезон, и он сметал всех с пути. У меня было не так много шансов, но пару раз я присоединялся к нему на подиуме.

Хэмилтон — очень быстрый и очень одарённый пилот. Я не думаю, что для него когда-то было проблемой адаптироваться к скорости или к новым условиям. Он всегда на высоте, но он не является непобедимым, — приводит слова Феттеля ESPN.
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