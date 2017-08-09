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9 августа 2017, 19:40 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Все проблемы не исправить в одночасье, но я верю в коллектив «Феррари»

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель оценил прогресс команды.

Немецкий гонщик <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> оценил прогресс команды. Увеличить
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«У нас отличный болид, и по прошествии ряда гонок мы знаем, где у него сильные стороны, а где слабые. Над последними нужно поработать. Понятно, что в одночасье всё не исправить, но я твёрдо верю в наш коллектив. Несправедливо, что эта большая группа людей постоянно остаётся за кадром. У нас собраны настоящие мастера своего дела, которые полны энтузиазма и не боятся рисковать. Мы хотим побеждать, и мне приятно видеть прогресс, но этого пока мало», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.
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