Глава «Торо Россо» Тост считает, что Квят должен быть сдержаннее в гонках «Формулы-1»
ТАСС, 8 августа. Руководитель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Франц Тост считает, что российский гонщик Даниил Квят должен быть более сдержанным в борьбе на трассе. Слова Тоста приводит Autosport.com.
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«Даниил хорошо справляется со своей работой, за исключением того, что иногда ему не хватает терпения на старте, и он слишком рискует, — сказал Тост. — С точки зрения скорости в гонке, когда он едет один, у него очень хорошее и конкурентоспособное время круга. Квят хочет быть успешным и иногда пытается обгонять там, где для этого нет возможности. Ему нужно научиться быть более дисциплинированным в такие моменты».
«Вне зависимости от настроя, за рулем нужно держать эмоции под контролем, особенно на старте, — добавил глава “Торо Россо”. — В противном случае гонщик начинает допускать ошибки и в конечном итоге разбивает машину. В остальном у Даниила все нормально, он предоставляет качественную обратную связь, демонстрирует неплохую скорость и хорошо пилотирует на чистой трассе».
Квят в июле дважды стал участником инцидентов на стартах гонок. На
Российский гонщик имеет в активе 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если он наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку. Первые штрафные баллы сгорят у Квята 23 октября.
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