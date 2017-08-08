Глава «Торо Россо» Тост считает, что Квят должен быть сдержаннее в гонках «Формулы-1»

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«Даниил хорошо справляется со своей работой, за исключением того, что иногда ему не хватает терпения на старте, и он слишком рискует, — сказал Тост. — С точки зрения скорости в гонке, когда он едет один, у него очень хорошее и конкурентоспособное время круга. Квят хочет быть успешным и иногда пытается обгонять там, где для этого нет возможности. Ему нужно научиться быть более дисциплинированным в такие моменты».

«Вне зависимости от настроя, за рулем нужно держать эмоции под контролем, особенно на старте, — добавил глава “Торо Россо”. — В противном случае гонщик начинает допускать ошибки и в конечном итоге разбивает машину. В остальном у Даниила все нормально, он предоставляет качественную обратную связь, демонстрирует неплохую скорость и хорошо пилотирует на чистой трассе».

Квят в июле дважды стал участником инцидентов на стартах гонок. На Гран-при Австрии россиянин спровоцировал столкновение, в результате которого пострадали болиды Фернандо Алонсо из «Макларена» и Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл». В Великобритании Квят столкнулся с напарником по команде Карлосом-Сайнсом младшим, в результате чего испанец был вынужден сойти с гонки.

Российский гонщик имеет в активе 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после их выдачи. Если он наберет за год 12 баллов, то он пропустит одну гонку. Первые штрафные баллы сгорят у Квята 23 октября.