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8 августа 2017, 15:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Окон: Я добился серьёзного прогресса в этом сезоне

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон доволен своим прогрессом в текущем сезоне.

«Если вспомнить мой темп в Австралии, то с тех пор я сделал огромный шаг вперёд. В первых пяти гонках я постоянно улучшался, потом были какие-то мелкие детали, требовавшие улучшений, одной из них были старты. Обучение занимает немного больше времени, и, да, я всё время учился. Я не отступлю, пока не завоюю первый подиум.

Я доволен тем, как проходит сезон. Цель заключалась в том, чтобы зарабатывать очки в каждой гонке, и нам удавалось это делать везде, за исключением Монако, где нам немного не повезло.

Я чувствую себя всё более и более комфортно каждый раз, когда сажусь в кокпит и с каждой новой гонкой. Теперь меня ждут этапы на знакомых мне трассах, это должно помочь», — цитирует Окона GPUpdate.
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