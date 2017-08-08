Окон: Я добился серьёзного прогресса в этом сезоне

«Если вспомнить мой темп в Австралии, то с тех пор я сделал огромный шаг вперёд. В первых пяти гонках я постоянно улучшался, потом были какие-то мелкие детали, требовавшие улучшений, одной из них были старты. Обучение занимает немного больше времени, и, да, я всё время учился. Я не отступлю, пока не завоюю первый подиум.



Я доволен тем, как проходит сезон. Цель заключалась в том, чтобы зарабатывать очки в каждой гонке, и нам удавалось это делать везде, за исключением Монако, где нам немного не повезло.



Я чувствую себя всё более и более комфортно каждый раз, когда сажусь в кокпит и с каждой новой гонкой. Теперь меня ждут этапы на знакомых мне трассах, это должно помочь», — цитирует Окона GPUpdate.