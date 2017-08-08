Тост: Квят должен обуздать свои эмоции на трассе

«Даниил выполняет хорошую работу за исключением тех случаев, когда слишком нетерпелив или слишком рискует. Если взглянуть на его гоночный темп, то когда он едет в одиночестве, он очень конкурентоспособен и хорош. Он хочет быть успешным, он хочет обгонять соперников там, где, возможно, нет для этого возможности. И в этом ему нужно стать более дисциплинированным.



Чувствуешь ли ты разочарование или что-то ещё, находясь в болиде, ты должен держать свои эмоции под контролем, особенно на старте, потому что, поддаваясь эмоциям, ты начинаешь допускать ошибки, которые приводят к авариям.



С остальным у него всё в порядке, он обеспечивает команду отличной обратной связью, демонстрирует хорошую скорость. Держа себя под контролем, он делает хорошую работу», — цитирует Тоста Autosport.