Тост: Квят должен обуздать свои эмоции на трассе
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост призвал Даниила Квята стать более дисциплинированным и держать под контролем свои эмоции на треке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Даниил выполняет хорошую работу за исключением тех случаев, когда слишком нетерпелив или слишком рискует. Если взглянуть на его гоночный темп, то когда он едет в одиночестве, он очень конкурентоспособен и хорош. Он хочет быть успешным, он хочет обгонять соперников там, где, возможно, нет для этого возможности. И в этом ему нужно стать более дисциплинированным.
Чувствуешь ли ты разочарование или
С остальным у него всё в порядке, он обеспечивает команду отличной обратной связью, демонстрирует хорошую скорость. Держа себя под контролем, он делает хорошую работу», — цитирует Тоста Autosport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter