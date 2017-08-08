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8 августа 2017, 15:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост: Квят должен обуздать свои эмоции на трассе

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост призвал Даниила Квята стать более дисциплинированным и держать под контролем свои эмоции на треке.

Руководитель <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Франц Тост призвал Даниила <span class=error>Квята</span> стать более дисциплинированным и держать под контролем свои эмоции на треке. Увеличить
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«Даниил выполняет хорошую работу за исключением тех случаев, когда слишком нетерпелив или слишком рискует. Если взглянуть на его гоночный темп, то когда он едет в одиночестве, он очень конкурентоспособен и хорош. Он хочет быть успешным, он хочет обгонять соперников там, где, возможно, нет для этого возможности. И в этом ему нужно стать более дисциплинированным.

Чувствуешь ли ты разочарование или что-то ещё, находясь в болиде, ты должен держать свои эмоции под контролем, особенно на старте, потому что, поддаваясь эмоциям, ты начинаешь допускать ошибки, которые приводят к авариям.

С остальным у него всё в порядке, он обеспечивает команду отличной обратной связью, демонстрирует хорошую скорость. Держа себя под контролем, он делает хорошую работу», — цитирует Тоста Autosport.
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