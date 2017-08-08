Прост: Производителям не интересно возвращение «атмосферников» V8 или V10

«Сейчас нет конструкторов, которые хотели бы вернуться к нормальным атмосферным двигателям. Они хотели бы иметь такие двигатели, пусть и не столь сложные, какие сейчас есть у нас. Но они хотели бы использовать электроэнергию другим способом. Возвращаться к прежним моторам они не хотят, так как это не имеет смысла», — цитирует Проста Сrash.