Прост: Производителям не интересно возвращение «атмосферников» V8 или V10
Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост говорит, что на данный момент ни один из производителей не заинтересован в возвращении к использованию атмосферных двигателей V8 или V10.
«Сейчас нет конструкторов, которые хотели бы вернуться к нормальным атмосферным двигателям. Они хотели бы иметь такие двигатели, пусть и не столь сложные, какие сейчас есть у нас. Но они хотели бы использовать электроэнергию другим способом. Возвращаться к прежним моторам они не хотят, так как это не имеет смысла», — цитирует Проста Сrash.
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