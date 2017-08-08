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8 августа 2017, 13:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кэри: Новые моторы Ф-1 будут лучше нынешних

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри считает, что переход на новые моторы (в 2020 году) и более справедливое распределение доходов должны гарантировать улучшение ситуации в «Королевских автогонках» в будущем.

«Мы уже работаем над некоторыми инициативами. Одной из них является новый двигатель. Нужно снять шляпу перед “Мерседесом”, который управляет сейчас ситуацией, но разница в скоростях команд сейчас слишком велика. Поэтому мы хотим всё упростить, сделав мотор громче, дешевле и лучше.

Другая область — это затраты. Сейчас есть команды, которые тратят по 500 млн долларов в год, когда у других бюджет составляет 100 млн. Это вредит конкуренции и искажает её. Целью должно быть дать командам возможность зарабатывать в этом спорте. Однако правда такова, что ни одна команда не получает прибыль», — цитирует Кэри Auto Bild.
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