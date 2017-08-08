Хюлькенберг: Тесты Кубицы в Венгрии впечатлили
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился своим мнением о тестах Роберта Кубицы в Венгрии.
«Честно говоря, у меня мало информации. Меня там не было. У меня есть
Он вернулся после тяжёлой аварии и проехал за рулём современного болида, преодолев 140 кругов. Это впечатляет. Особенно на такой трассе, как в Венгрии, которая требовательна к физическим кондициям. Так что это вызывает уважение. Кроме того, его скорость также, кажется, хороша.
Я не знаю, что произойдёт, чего хочет “Рено”, но тесты были в порядке», — цитирует Хюлькенберга Motorsport.
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