Хюлькенберг: Тесты Кубицы в Венгрии впечатлили

«Честно говоря, у меня мало информации. Меня там не было. У меня есть какая-то информация, очевидно, что я видел времена прохождения круга. Полагаю, что лично для него это было большое возвращение.



Он вернулся после тяжёлой аварии и проехал за рулём современного болида, преодолев 140 кругов. Это впечатляет. Особенно на такой трассе, как в Венгрии, которая требовательна к физическим кондициям. Так что это вызывает уважение. Кроме того, его скорость также, кажется, хороша.



Я не знаю, что произойдёт, чего хочет “Рено”, но тесты были в порядке», — цитирует Хюлькенберга Motorsport.