Гонка вооружений: кто больше всех прибавил в первой половине сезона Ф-1?

Одна из главных составляющих сезона Формулы-1 — гонка обновлений. Разработка автомобиля начинается за полгода до старта очередного сезона, а в случае достаточного количества ресурсов — ещё раньше. Но к концу чемпионата болиды переживают столько изменений, что на старте гонки в Абу-Даби стоят уже совсем другие машины. И часто при распределении мест в Кубке конструкторов — а именно он определяет долю, которую получит команда от продажи прав на телетрансляции, — темпы обновления и развития машины играют решающую роль.

Пользуясь летним перерывом, «Чемпионат» решил изучить, кто из команд чемпионата смог прибавить больше всех по ходу первой половины сезона, а кто откатился назад.

«Ред Булл»: в погоне за лидерами

Среднее отставание в пяти первых квалификациях: 1,28%.



Среднее отставание в пяти последних: 0,86% (на 0,42% ближе к лидерам).



На третьей позиции рейтинга расположился «Ред Булл» — одна из главных надежд и разочарований первой половины сезона. Перед стартом чемпионата большинство экспертов ставило на австрийских экс-чемпионов и их отдел аэродинамики, считавшийся лучшим в Формуле-1. Но первые же гонки окатили Милтон-Кейнс холодным душем: мотор «Рено» по-прежнему отстаёт от лучших силовых установок первенства, а RB13 ведёт себя совсем не так, как предсказывали инженеры и операторы симуляторов.



Причина проблем обнаружилась не сразу, однако спустя несколько гонок руководитель команды Кристиан Хорнер признался: данные компьютерных расчётов расходятся с реальной картиной на трассе. К решению проблем Дитрих Матешитц привлёк Эдриана Ньюи, который на ранних порах разработки машины лишь давал инженерам консультации и не был активно вовлечён в процесс.

В итоге команде удалось разобраться с аэродинамикой своей машины, а подготовленные переднее и заднее антикрыло решили проблемы с балансом. «Теперь это совершенно другой автомобиль», — говорил Даниэль Риккардо о машине, которой в Милтон-Кейнсе даже хотели дать новый индекс — RB13B. Наградой инженерам за этот труд мог бы стать Гран-при Венгрии, перед стартом которого «Мерседесы» и «Феррари» всерьёз опасались борьбы со стороны «Ред Булл». Темп Макса Ферстаппена на последних кругах показал, что соперники не зря боялись. Правда, «Хунгароринг» в принципе подходит характеристикам «Ред Булл», более показательными станут выступления команды в Спа и Монце.

«Форс Индия»: планомерная работа в середине пелотона

Среднее отставание в пяти первых квалификациях: 2,73%.



Среднее отставание в пяти последних: 1,89% (на 0,84% ближе к лидерам).



Вторым результатом отметилась скромная «Форс Индия», которая уже второй год подряд по праву считается лучшей командой после тройки грандов. В прошлом году «Форс Индия» впервые в своей истории вышла на четвёртое место Кубка конструкторов, и теперь у подопечных Виджая Малльи новая цель — место в первой тройке. На данный момент, говоря объективно, у «Форс Индия» нет шансов дотянуться до «Ред Булл», но то, как работает не самая богатая команда чемпионата, на самом деле впечатляет.

«Форс Индия» не очень здорово начала сезон: на предсезонных тестах в Барселоне гонщики обнаружили несколько «слабостей», как они сами описывали VJM10, однако инженеры оперативно вносили изменения в конструкцию, и эти недостатки удалось решить. На первых этапах «Форс Индия» уступала в квалификации «Рено», а порой оказывалась медленнее «Торо Россо» или «Хааса». Но еженедельные обновления шасси вкупе с подходящими машине трассами в Монреале и Баку изменили ситуацию — Перес и Окон теперь стабильно выходят в Q3 (разве что на «Хунгароринге» случилась небольшая осечка).



Правда, если в первых гонках Серхио с Эстебаном стабильно приносили очки и излишне не рисковали, то теперь между ними то и дело возникают стычки, которые не обходятся «Форс Индия» без жертв — столкновение в Азербайджане стоило команде подиума. Тем не менее VJM10 быстра, а отрыв от «Уильямса» — ближайшего соперника в чемпионате — достиг уже 60 очков. И главная причина этого результата — эффективный менеджмент, который в условиях ограниченных ресурсов позволяет инженерам постоянно готовить обновления и оперативно решать возникающие проблемы. И даже несмотря на внутрикомандные дрязги в самой «Форс Индия», сейчас нет никого, кто смог бы потеснить Виджая Маллью и его детище с четвёртой позиции командного зачёта.

«Макларен»: в надежде на Алонсо

Среднее отставание в пяти первых квалификациях: 3,26%.



Среднее отставание в пяти последних: 2,30% (на 0,96% ближе к лидерам).

Начало этого сезона стало абсолютно худшим в истории «Макларена» — даже первые годы после возвращения «Хонды» были не такими плохими. В прошлом году «Макларен» начал набирать очки в первых же Гран-при: в Баку команда приехала с 24 баллами на своём счету, в то время как в 2017-м на момент приезда в Азербайджан у Уокинга по-прежнему не было очков.



Даже после стольких лет двигатели «Хонды», несмотря на щадящие режимы, не выдерживали дистанции гонки. Всё это вылилось в постоянную критику Фернандо Алонсо. Испанец и раньше не сдерживал эмоций, критикуя японские силовые установки, но теперь поставил «Макларену» ультиматум: если к сентябрю машина не будет побеждать, он покинет команду.



В «Хонде», впрочем, и без тирад двукратного чемпиона понимали, что всё плохо. И продолжали работать. Гонка в Баку, где на «Макларен» не ставил никто, принесла команде первые два очка, а на недавнем Гран-при Венгрии Алонсо с Вандорном завоевали ещё девять. Результат стал возможен отчасти благодаря третьей спецификации двигателя — установка стала надёжнее и эффективнее. По слухам, этот прогресс даже смягчил тон самых ярых критиков «Хонды» в Уокинге, и «Макларен» готов продолжить сотрудничать с японцами.



Впрочем, не ясно, станет ли этого достаточно Фернандо Алонсо — ключевой фигуре нынешнего «Макларена». Если испанец всё-таки куда-то уйдёт, команде придётся заполнять образовавшуюся пустоту, и вряд ли кто-то из топ-пилотов рискнёт занять место Фернандо.

P. S. «Уильямс»: возвращение в середину

Среднее отставание в пяти первых квалификациях: 2,15%.



Среднее отставание в пяти последних: 2,49% (на 0,34% дальше от лидеров).

Хуже всех дела с прогрессом по ходу сезона обстоят у «Уильямса». Британская команда наряду с «Феррари» и «Маклареном» является одной из самых успешных в истории «Больших призов», однако в конце нулевых откатилась к аутсайдерам и далеко не всегда набирала очки. Но новая «турбоэра» и моторы «Мерседес» позволили «Уильямсу» вернуться на подиум, казалось, ещё немного, и британцы снова будут сражаться за победы. Но великого возвращения Гроува всё не происходит.

В этом году «Уильямс» потерял одного из своих лидеров — Валттери Боттаса, на которого руководство делало основную ставку при дебютанте Лэнсе Стролле. Но финн в итоге оказался в «Мерседесе», а на его место с пенсии пришлось выдернуть Фелипе Массу. В итоге бразильский пилот, который вообще не рассчитывал гоняться в этом году, демонстрирует не самый высокий темп, а Стролл объективно не способен предоставить инженерам столь же качественную обратную связь, как Валттери Боттас.



Три последние гонки и вовсе стали худшими для «Уильямса» в последнее время: в трёх этапах Масса лишь однажды смог выйти во второй сегмент, в то время как Стролл и ди Реста не смогли пробиться дальше Q1. В данный момент «Уильямс» занимает пятое место Кубка конструкторов, но если в прошлом году британцы боролись с «Форс Индия» за четвёртую строчку, то теперь им предстоит защищать пятую — «Торо Россо», «Хаас» и «Рено» уступают не более 15 очков.