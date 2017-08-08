Жак Вильнев: Я не понял действий «Мерседеса» в Венгрии
Чемпион мира 1997 года в «Формуле-1» Жак Вильнев раскритиковал поведение «Мерседеса» в гонке «Гран-при Венгрии».
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В конце гонки Валттери Боттас пропустил на третье место Льюиса Хэмилтона, который пообещал вернуть его ему, если не обгонит «Феррари», а перед финишем сдержал слово. — Я не понимаю политики «Мерседеса», — цитирует F1i Вильнева. — Потому что Боттас не заслужил возвращения на третье место. Он отставал постоянно и не мог держать темп Хэмилтона. Льюис повел себя
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