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https://sport.mail.ru/news/formula1/30618258/
8 августа 2017, 11:07 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Жак Вильнев: Я не понял действий «Мерседеса» в Венгрии

Чемпион мира 1997 года в «Формуле-1» Жак Вильнев раскритиковал поведение «Мерседеса» в гонке «Гран-при Венгрии».

Чемпион мира 1997 года в Формуле-1 Жак <span class=error>Вильнев</span> раскритиковал поведение Мерседеса в гонке Гран-при Венгрии. Увеличить
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В конце гонки Валттери Боттас пропустил на третье место Льюиса Хэмилтона, который пообещал вернуть его ему, если не обгонит «Феррари», а перед финишем сдержал слово. — Я не понимаю политики «Мерседеса», — цитирует F1i Вильнева. — Потому что Боттас не заслужил возвращения на третье место. Он отставал постоянно и не мог держать темп Хэмилтона. Льюис повел себя по-джентльменски, но при этом поставил под угрозу свои шансы на титул. В «Феррари» же вряд ли пропустили Хэмилтона, поскольку Райкконен ехал за Феттелем и мог использовать DRS в случае опасного приближения Хэмилтона. «Феррари» умнее поступила тактически, не оставив Хэмилтону возможности.
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