Жак Вильнев: Я не понял действий «Мерседеса» в Венгрии

В конце гонки Валттери Боттас пропустил на третье место Льюиса Хэмилтона, который пообещал вернуть его ему, если не обгонит «Феррари», а перед финишем сдержал слово. — Я не понимаю политики «Мерседеса», — цитирует F1i Вильнева. — Потому что Боттас не заслужил возвращения на третье место. Он отставал постоянно и не мог держать темп Хэмилтона. Льюис повел себя по-джентльменски, но при этом поставил под угрозу свои шансы на титул. В «Феррари» же вряд ли пропустили Хэмилтона, поскольку Райкконен ехал за Феттелем и мог использовать DRS в случае опасного приближения Хэмилтона. «Феррари» умнее поступила тактически, не оставив Хэмилтону возможности.