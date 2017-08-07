Масса: Не вижу причин не остаться в Формуле-1 после 2017 года
Пилот «Уильямс» Фелипе Масса заявил, что не чувствует необходимости завершать карьеру в конце нынешнего сезона.
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«У меня нет причин не остаться в Ф-1, но посмотрим, что произойдёт.
Сейчас я выступаю гораздо более расслабленно и доволен тем, что делаю в машине. К сожалению, мне не повезло в нескольких гонках, но я всё равно получаю удовольствие. Я делаю то, что люблю, и не чувствую давления, — приводит слова Массы Motorsport.
Масса объявил об уходе в конце 2016 года, но затем «Уильямс» уговорил 36-летнего бразильца вернуться.
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