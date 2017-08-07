В Монце связывают рост продаж билетов на ГП Италии с формой «Феррари»
В Монце отметили повышенный интерес к билетам на
Гран-при Италии, который связывают с прогрессом «Феррари», в текущем сезоне способной бороться за победу в чемпионате.
Об этом, в частности, сказал бывший гонщик Формулы-1 Иван Капелли, который участвует в организации
«Мы уже продали на 35% больше билетов, чем в прошлом году в это же время. Мы ожидаем аншлаг.
Вы больше не слышите (в Италии), как люди говорят только о футболе. Формула-1 — это основная тема для разговоров за чашечкой капучино. Я действительно верю, что Феттель может стать чемпионом мира», — цитирует Капелли голландское издание Formule 1.
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