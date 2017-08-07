Расставляем оценки гонщикам Формулы-1: лидеры рейтинга

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10. Паскаль Верляйн (78,9, в среднем 7,17)

Пусть «Заубер» нередко оказывается на дне, Верляйну это не помешало опередить многих достойных соперников и войти в десятку. Залог успеха — несколько сильнейших Гран-при, из которых выделим проход в Q2 в Бахрейне сразу после возвращения в строй и финиш в очках в Испании.

9. Валттери Боттас (82, в среднем 7,45)

Странное дело: по общему мнению, Валттери весьма достойно справился с переходом в «Мерседес», но в нашем рейтинге финн относительно низко. Виной тому Гран-при, на которых Боттас вдруг резко проваливался на фоне Хэмилтона. Стабильности Боттасу пока не хватает, а так всё хорошо. Контракт на 2018-й всё ближе.

8. Карлос Сайнс (83, в среднем 7,55)

Испанец так же силён, как в 2016-м. Сайнс не доминирует над Квятом по чистой скорости, но всегда выжимает из машины максимум в тот момент, когда выпадает наилучший шанс на очки. Отсюда и пропасть между напарниками в личном зачёте. Одна проблема: оба пилота «Ред Булл» в нашем рейтинге ещё выше.

7. Фелипе Масса (84,9, в среднем 7,72)

Честно говоря, сам удивился, увидев Фелипе так высоко. Что ж, на фоне Стролла бразильский ветеран действительно выглядит достойно — и мы никак не узнаем, выжимает ли Фелипе из машины максимум возможного или условный Боттас забрался бы с ней повыше. Жаль, что автомобиль сломался в Баку — кто знает, не увидели бы мы победу Массы!

6. Льюис Хэмилтон (90,5, в среднем 8,23)

Да, британец даже не попал в пятёрку. Как и Боттас, Льюис страдает из-за неожиданной потери скорости. В случае с Хэмилтоном такое происходит реже, но несколько провальных этапов тянут Льюиса вниз. Хотя временами Хэмилтон чудо как хорош. Феттелю противопоказано расслабляться.

5. Даниэль Риккардо (90,75, в среднем 8,25)

Австралиец силён и бодр, хотя в квалификациях в последнее время наметился кризис: Дэн начал регулярно уступать Ферстаппену. Риккардо немного помогает тот факт, что Макс очень часто выбывал из борьбы в ситуациях, когда мог финишировать выше Даниэля. Так или иначе, в их схватке всё решит вторая часть чемпионата.

4. Серхио Перес (91, в среднем 8,28)

Высоко, не правда ли? Дело в том, что Перес невероятно стабилен, а его болид почти всегда позволяет набирать очки. По сути у Чеко случился лишь один серьёзный сбой, когда он не по делу полез в атаку на Квята в Монако. В остальном — очень сильная половина сезона. Если бы «Феррари» всё же решилась убрать Кими, её выбор был бы очевиден.

3. Макс Ферстаппен (91,4, в среднем 8,31)

Дерзкий Макс продолжает держать высокую планку. Техника часто подводит голландца (взять хотя бы Баку, где сход лишил Ферстаппена верной победы), но сам он всё так же хорош. И понятно, почему Макс и его папа потихоньку начинают терять терпение в отношении «Ред Булл».

2. Себастьян Феттель (91,5, в среднем 8,32)

В сверхупорной борьбе (пять пилотов в одной десятой балла!) Себ вырывает серебро. И у немца бывали провалы, включая чудовищный, абсолютно непозволительный поступок в Баку, но на фоне двух гонщиков «Мерседеса» и тем более Кими он пока выступает наиболее стабильно.

1. Фернандо Алонсо (99, в среднем 9)