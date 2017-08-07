У Боттаса нет плана «Б» на 2018 год в случае потери места в «Мерседесе»
Финский гонщик Валттери Боттас признался, что у него нет никакого плана «Б» на тот случай, если «Мерседес» вдруг не продлил с ним контракт на 2018 год.
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Видимо, что-то случилось...
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Финн уверен в сохранении места в немецкой команде.
«Чувствую, что хорошо вписался в команду, и я получал лишь положительные отзывы, так что не волнуюсь (насчёт контракта).
Я честно не смотрю ни на какую другую команду. Я хочу начать длительные отношения с “Мерседесом”. Это в приоритете», — рассказал Боттас в интервью немецкому изданию Auto Bild.
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