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7 августа 2017, 14:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель не желает подписывать трёхлетний контракт с «Феррари» на € 120 млн

Немецкий гонщик Себастьян Феттель отклонил предложение «Феррари» о продлении контракта на три года, за которые должен был заработать € 120 млн.

Немецкий гонщик Себастьян <span class=error>Феттель</span> отклонил предложение <span class=error>Феррари</span> о продлении контракта на три года за которые должен был заработать € 120 млн. Увеличить
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Согласно информации финского издания Ilta Sanomat, гонщик настаивает на подписании однолетнего соглашения с итальянской командой.

Варианты Феттеля на будущее могут включать сделку с «Мерседесом» на 2019 год, поскольку некоторые эксперты предполагают, что Льюис Хэмилтон может завершить карьеру по окончании следующего года, когда истечёт срок его контракта с «Серебряными стрелами».

Нынешний контракт Феттеля с «Феррари» рассчитан до конца 2017 года.
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