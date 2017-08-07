Феттель не желает подписывать трёхлетний контракт с «Феррари» на € 120 млн

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Согласно информации финского издания Ilta Sanomat, гонщик настаивает на подписании однолетнего соглашения с итальянской командой.



Варианты Феттеля на будущее могут включать сделку с «Мерседесом» на 2019 год, поскольку некоторые эксперты предполагают, что Льюис Хэмилтон может завершить карьеру по окончании следующего года, когда истечёт срок его контракта с «Серебряными стрелами».



Нынешний контракт Феттеля с «Феррари» рассчитан до конца 2017 года.