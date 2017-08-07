В «Хонде» считают, что могут опередить «Рено» до конца сезона-2017 в Ф-1

«Я думаю, что мы можем поддерживать тот же уровень развития с точки зрения увеличения мощности, однако тяжело догнать “Мерседес” или “Феррари”. Я хочу опередить “Рено” по мощности до конца сезона», — цитирует Хасегаву Autosport.



На вопрос о том, считает ли он это на самом деле возможным, японец ответил: «Да, я вижу это по данным. Я не назову вам чисел, но мы сокращаем отставание».