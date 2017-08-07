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7 августа 2017, 12:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кэри желает видеть борьбу за чемпионство в Ф-1 до последней гонки сезона

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри не хотел бы, чтобы чемпион «Королевских автогонок» в сезоне-2017 определился досрочно.

Руководитель Формулы-1 <span class=error>Чейз</span> <span class=error>Кэри</span> не хотел бы чтобы чемпион Королевских автогонок в сезоне-2017 определился досрочно. Увеличить
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«Я хочу, чтобы вопрос о чемпионстве оставался открытым до последней гонки», — приводит слова Кэри Grandprix.

На вопрос о том, за кого лично он болеет, американец ответил: «Вы имеет в виду немецкого пилота в итальянской команде (Себастьяна Феттеля. — Прим. “Чемпионата”) или британского гонщика в немецкой команде (Льюиса Хэмилтона. — Прим. “Чемпионата”)? Меня всегда об этом спрашивают, но я всегда отвечаю, что просто хочу видеть хорошие гонки».
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