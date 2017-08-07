Кэри желает видеть борьбу за чемпионство в Ф-1 до последней гонки сезона

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«Я хочу, чтобы вопрос о чемпионстве оставался открытым до последней гонки», — приводит слова Кэри Grandprix.



На вопрос о том, за кого лично он болеет, американец ответил: «Вы имеет в виду немецкого пилота в итальянской команде (Себастьяна Феттеля. — Прим. “Чемпионата”) или британского гонщика в немецкой команде (Льюиса Хэмилтона. — Прим. “Чемпионата”)? Меня всегда об этом спрашивают, но я всегда отвечаю, что просто хочу видеть хорошие гонки».