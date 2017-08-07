«Моя точка зрения такова: если бы все эти люди пережили столько похорон и пролили бы столько слёз, сколько я, оплакивая смерти близких друзей, то они не возражали бы. Всё это закончилось потому что у нас теперь есть технологии.



У меня нет ничего против “гало”. Я читал все эти заголовки статей, которые гласят: “Это конец Формулы-1, и я не могу поддерживать это”. Я думаю, что у нас должна быть максимально достижимая безопасность. И когда говорят, что вы уничтожаете автоспорт и Формулу-1, то мне вспоминается, как критиковали закрытые шлемы, потому что они полностью скрывали лицо пилота», — цитирует Стюарта Motorsport.