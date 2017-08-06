«Мерседес» рассчитывает продлить контракт Боттаса в сентябре

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По его словам, это может случиться в сентябре.

— Сейчас хорошее время, чтобы обсудить будущее, — цитирует F1i Вольффа. — Мы уже общались с Боттасом перед «Гран-при Венгрии». Договорились, что согласуем все в ближайшие недели. Идеально было бы сделать это до азиатского тура в середине сентября.