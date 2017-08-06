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6 августа 2017, 17:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Роуленд: Все уважают Кубицу, но для меня он конкурент

Один из лидеров Формулы-2 Оливер Роуленд признал, что возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1 было бы для него не столь приятно, так как они конкурируют с поляком за место в «Рено».

«Моя цель — попасть в Формулу-1, и он тоже в списке претендентов. Так что, вероятно, он мой соперник. А с нейтральной точки зрения это хорошая история. Травма была для него разочарованием, он только выходил на пик карьеры. Я знаю, что все его уважают, и его возвращение — приятная новость. Но я тоже хочу быть в Формуле-1 в следующем году», — приводит слова Роуленда Autosport.
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