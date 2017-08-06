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https://sport.mail.ru/news/formula1/30601167/
6 августа 2017, 15:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес надеется продлить контракт с «Форс Индия» до Гран-при Бельгии

Мексиканский гонщик Серхио Перес выразил надежду на продление контракта с «Форс Индия» в течение летнего перерыва.

«Что касается моего будущего, то я надеюсь, что как только приеду на следующую гонку после летнего перерыва, у меня будет новый контракт. Это было бы здорово. Но никогда не знаешь, что произойдёт.

Я думаю, что команда продвигается вперёд с каждым годом. Хотя в прошлом году мы достигли той же позиции, на которой находимся сейчас — четвёртого места. Однако я думаю, что мы укрепились на этом четвёртом месте», — приводит слова Переса Readmotorsport.
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