Перес надеется продлить контракт с «Форс Индия» до Гран-при Бельгии
Мексиканский гонщик Серхио Перес выразил надежду на продление контракта с «Форс Индия» в течение летнего перерыва.
«Что касается моего будущего, то я надеюсь, что как только приеду на следующую гонку после летнего перерыва, у меня будет новый контракт. Это было бы здорово. Но никогда не знаешь, что произойдёт.
Я думаю, что команда продвигается вперёд с каждым годом. Хотя в прошлом году мы достигли той же позиции, на которой находимся сейчас — четвёртого места. Однако я думаю, что мы укрепились на этом четвёртом месте», — приводит слова Переса Readmotorsport.
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