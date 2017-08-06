Перес надеется продлить контракт с «Форс Индия» до Гран-при Бельгии

«Что касается моего будущего, то я надеюсь, что как только приеду на следующую гонку после летнего перерыва, у меня будет новый контракт. Это было бы здорово. Но никогда не знаешь, что произойдёт.



Я думаю, что команда продвигается вперёд с каждым годом. Хотя в прошлом году мы достигли той же позиции, на которой находимся сейчас — четвёртого места. Однако я думаю, что мы укрепились на этом четвёртом месте», — приводит слова Переса Readmotorsport.