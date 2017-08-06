Хэмилтон: «Мерседес» в первой части сезона потерял больше очков, чем «Феррари»

«На данный момент мы отдали больше очков, чем “Феррари”. Мы просто надеемся, что больше не будем их терять. Я не знаю, почему проигрывали “Феррари” по темпу в Венгрии и понятия не имею, продолжится ли это в следующей гонке.



Я не знаю, есть ли у них обновления. Надеюсь, что когда мы отправимся в Спа, это будет больше похоже на этап в Сильверстоуне, где “Мерседес” доминировал», — цитирует Хэмилтона Autosport.