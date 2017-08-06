«Феррари»: «Гало» окажет влияние на поведение задней части болида

«Это довольно позднее решение, но тем не менее из соображений безопасности важно, чтобы все усердно поработали над этим. Это окажет своё влияние с точки зрения структуры шасси. Нам нужно гарантировать, что мы хорошо внедрим его в структуру шасси, а само шасси сможет сопротивляться нагрузкам, требуемым регламентом.



С точки зрения аэродинамики это может повлиять на заднюю часть автомобиля, и это необходимо учитывать при проектировании машины», — цитирует Бинотто ESPN.