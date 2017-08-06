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6 августа 2017, 13:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Работы по модернизации «Хунгароринга» начнутся через год

Организаторы Гран-при Венгрии планируют приступить к модернизации автодрома «Хунгароринг» через 12 месяцев.

Ранее стало известно о запланированных модернизациях трассы на сумму свыше £ 100 млн стерлингов (€ 111,6 млн). Теперь уточняется, что на обновление автодрома будет потрачено в общей сложности £ 103 млн стерлингов (€ 114,06 млн).

Согласно информации Autosport, государство проведёт оплату работ по модернизации, которые стартуют сразу по окончании Гран-при Венгрии в следующем году в три этапа.

«У нас есть план. Министр заверил нас, что это гарантировано. Обновления будут — это 100%. Мы планировали начать их в январе, но из-за правительства они были отложены», — заявил президент «Хунгароринга» Жолт Гюляй.
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