Работы по модернизации «Хунгароринга» начнутся через год

Ранее стало известно о запланированных модернизациях трассы на сумму свыше £ 100 млн стерлингов (€ 111,6 млн). Теперь уточняется, что на обновление автодрома будет потрачено в общей сложности £ 103 млн стерлингов (€ 114,06 млн).



Согласно информации Autosport, государство проведёт оплату работ по модернизации, которые стартуют сразу по окончании Гран-при Венгрии в следующем году в три этапа.



«У нас есть план. Министр заверил нас, что это гарантировано. Обновления будут — это 100%. Мы планировали начать их в январе, но из-за правительства они были отложены», — заявил президент «Хунгароринга» Жолт Гюляй.