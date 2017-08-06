Работы по модернизации «Хунгароринга» начнутся через год
Организаторы
Гран-при Венгрии планируют приступить к модернизации автодрома «Хунгароринг» через 12 месяцев.
Ранее стало известно о запланированных модернизациях трассы на сумму свыше £ 100 млн стерлингов (€ 111,6 млн). Теперь уточняется, что на обновление автодрома будет потрачено в общей сложности £ 103 млн стерлингов (€ 114,06 млн).
Согласно информации Autosport, государство проведёт оплату работ по модернизации, которые стартуют сразу по окончании
«У нас есть план. Министр заверил нас, что это гарантировано. Обновления будут — это 100%. Мы планировали начать их в январе, но
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