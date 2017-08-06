Кто качает итальянскую лодку? В «Феррари» разгорается война за власть

В начале недели, аккурат в первый день тестов на «Хунгароринге», на страницах немецкого таблиода Bild появился материал под заголовком «Война за власть в “Феррари”». В тексте Гельмут Уль и Леннарт Вермке пишут, что «над Маранелло сгущаются тёмные тучи: из достоверных источников стало известно, что за закрытыми на летний перерыв дверями всё рушится».

Bild утверждает, что между руководителем команды Маурицио Арривабене и её техническим директором Маттиа Бинотто развивается конфликт, причина которого — борьба за власть. Попытаемся разобраться, что же на самом деле происходит в «Феррари» и что об этом думают в Италии.

Время Бинотто

Этой зимой в «Феррари» добились невероятного прорыва: мало кто ожидал, что «Скудерия» сможет на равных бороться с «Мерседесом», а на летний перерыв лидером чемпионата уйдёт Себастьян Феттель. Возрождение «Феррари» и возвращение в Маранелло чемпионских амбиций — это, пожалуй, главный сюрприз первой половины сезона. В этом году на счету команды уже четыре победы — так часто за один сезон «Феррари» не побеждала с 2010 года, когда в Маранелло пришёл Фернандо Алонсо. И именно эти успехи, по сообщениям немецкой прессы, стали триггером конфликта между двумя боссами команды.

Бинотто занял пост технического директора «Феррари» в конце июля прошлого года, когда расположение команды покинул Джеймс Эллисон. Об отставке британца известно не так много. По официальной версии, специалист, всего парой месяцев ранее потерявший супругу, хотел больше времени проводить с детьми в Великобритании, но напряжённый график работы в Маранелло этого не позволял. Бинотто в числе кандидатов на этот пост не называли. Маттиа работал в «Феррари» уже более двадцати лет, но всё это время занимался двигателями.



Одной из своих задач Бинотто называл выстраивание горизонтальной системы взаимодействия с техническими департаментами, общий контроль над которыми осуществляет он сам. Эта реструктуризация, считают в Италии, пошла команде на пользу, что и стало залогом успехов в 2017 году, а сам Бинотто приобрёл в Маранелло куда больший вес. Так, именно его «агрессивный» подход к разработке машины и интерпретации серых зон регламента позволил реализовать идеи, за которые прежде в Маранелло браться боялись.

Доходит до угроз

И теперь, сообщает Bild, Маттиа захотел получить ещё больше власти в команде, попытавшись взять на себя часть обязанностей руководителя Маурицио Арривабене. Газета утверждает, что всегда спокойный и размеренный на публике Бинотто за закрытыми дверями ведёт себя совершенно иначе. Его первым актом войны называют увольнение Лоренцо Сасси, главного конструктора отдела силовых установок.



В этом году «Феррари» продемонстрировала серьёзный прогресс в работе своих моторов, и в первую очередь, сообщают инсайдеры, это заслуга именно Сасси. Однако он имел неосторожность не соглашаться в некоторых вопросах с Бинотто и спорить с ним, что и привело к тому, что в начале июля президент «Феррари» Серджио Маркьонне перевёл специалиста в департамент дорожных автомобилей.

А что же Маурицио Арривабене? В ответ на стремление Бинотто сосредоточить в своих руках максимально возможную власть в команде, Арривабене, пишет немецкая пресса, угрожал команде уходом и даже более того — обещал забрать с собой «Филип Моррис», ставленником которой является. «Филип Моррис» — главный спонсор «Феррари» уже более двадцати лет, и даже несмотря на запрет табачной рекламы остаётся верен команде. Арривабене работал в «Филип Моррис» с 1997 по 2014 годы и организовывал известный зимний фестиваль с участием гонщиков «Феррари» и представителей других проектов, которые пользовались поддержкой концерна.

В «Феррари» Арривабене пришёл, когда команду покинул Марко Маттиаччи, сменщик Стефано Доменикали. С тех пор Маурицио пользовался в команде авторитетом, он готов был нести ответственность за ошибки подчинённых и во всех спорных ситуациях чётко выражал позицию команды.

Дезинформация или самоубийство?

Серджио Маркьонне в данной ситуации оказался словно между молотом и наковальней. После дубля в Венгрии позиции Бинотто стали лишь крепче, а президент поддерживает технического директора команды. В то же время со стороны Арривабене поддержка «Филип Моррис» и множество связей в Маранелло.