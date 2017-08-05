Расставляем оценки гонщикам Формулы-1: аутсайдеры рейтинга

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Как всегда в середине сезона, мы формируем промежуточный рейтинг гонщиков Формулы-1, складывая их оценки за каждый Гран-при. Если пилот пропустил несколько гонок, то мы высчитываем средний балл за проведённые Гран-при и вписываем его в пропущенные гоночные уик-энды. В любом случае на средней оценке пилота это никак не отражается, хотя многие наверняка будут бушевать, узнав, кто занял первое место. Но об этом — во второй части, а пока поговорим о гонщиках с 20-й по 11-ю позицию.

Вне рейтинга. Антонио Джовинацци (8,5 балла за два этапа)

Мы не стали писать про разовые выступления Джексона Баттона и Пола ди Ресты, а вот про Антонио пару слов скажем. Он был бодр в Австралии (7,5), но полностью испортил впечатление о себе целой серией аварий в Китае, за что получил единицу. В общем, итальянец сыроват, но практики в составе «Хааса» и работа на симуляторе «Феррари» ему помогут.

20. Джолион Палмер (58,6 баллов, средняя оценка — 5,33)

Перед стартом чемпионата Палмер обещал дать бой Хюлькенбергу — мол, меня много раз хоронили, а я каждый раз срамил скептиков. Похоже, на сей раз Джолиону не справиться: серия слабых Гран-при и регулярные аварии отправят его прочь из чемпионата, если не в летнюю паузу, так в конце года. Но напомним, что его «Рено» ломается гораздо чаще, чем у напарника.

19. Маркус Эрикссон (63,25, в среднем — 5,75)

Не сказать, что швед выступает ужасно, но Маркус чаще уступает Верляйну, чем опережает его, а с другими командами «Заубер» иногда просто не в состоянии бороться. Серый сезон.

18. Стоффель Вандорн (63,8, в среднем — 5,8)

От безоговорочного чемпиона GP2 ждали большего. Да, «Макларен» с Алонсо в качестве напарника — не лучшее место для дебюта. И всё же доминирование Фернандо уж слишком бросается в глаза. В последних Гран-при Вандорн прибавил, но впереди ещё очень долгий путь.

17. Лэнс Стролл (65,45, в среднем — 5,95)

Канадец был беспомощен на старте чемпионата, однако смог взять себя в руки и воспользоваться обстоятельствами в Баку, за гонку в котором схватил десятку. Но радоваться рано: Лэнс всё ещё слабо выглядит в квалификации, а его команда начинает отставать не только от «Форс Индия», но и от «Рено».

16. Даниил Квят (71,5, в среднем — 6,5)

Россиянин быстр и с минимальным счётом проигрывает Сайнсу в квалификациях, но проблем всё ещё много, мы их не так давно разбирали. Даниил плохо проводит старт и первые круги, техника ненадёжная, плюс Сайнс выстреливает ровно тогда, когда у «Торо Россо» максимальные шансы на очки. Есть над чем работать.

15. Кевин Магнуссен (72,7, в среднем — 6,61)

Датчанин вряд ли разочаровал «Хаас» (на фоне Гутьерреса немудрено) и старается регулярно приносить команде очки. Иногда получается «выстрелить», но в иных случаях слабая скорость машины или обидные проблемы с надёжностью отталкивают Магнуссена назад. Так или иначе, претендентом на место в топ-команде Кевина никто не называет.

14. Кими Райкконен (77, в среднем — 7)

Финн, как всегда, противоречив: за провальным Гран-при следует сильный этап. Руководство «Феррари» то обвиняет Кими в апатии, то восхищается скоростью и работой на команду. Вероятно, Райкконен в очередной раз продлит контракт со «Скудерией», хотя претензий к чемпиону-2007 немало.

13. Ромен Грожан (77, в среднем — 7)

У француза равные с Кими показатели, но выше максимальная оценка — 9,5 за изумительную Австрию против девятки пилота «Феррари» за Сильверстоун. Грожан иногда «выстреливал», но нестабильная скорость «Хааса» и вызывающие нервный смех проблемы с тормозами тянут пилота вниз.

12. Эстебан Окон (78,5, в среднем — 7,14)

Потрясающе стабильные выступления Окона показывают: в «Форс Индия» верно решили не удерживать Хюлькенберга любой ценой и выбрали правильную замену. Регулярные инциденты между Пересом и Оконом в том числе показывают: смотрите, два пилота едут наравне. А ведь Чеко в последние сезоны чертовски хорош.

11. Нико Хюлькенберг (78,5, в среднем — 7,14)

Символично, что освободивший место для Окона гонщик имеет столько же баллов. Нико впереди только за счёт девятки за Великобританию. Вряд ли немец жалеет о переходе: да, «Форс Индия» впереди, но «Рено» прогрессирует и уже даёт Нико шансы иногда блеснуть. Если бы не ляп с аварией в Баку, Халк вошёл бы в топ-10 рейтинга.



Продолжение следует!