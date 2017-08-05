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5 августа 2017, 13:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Для меня важно выиграть чемпионат правильно

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для него важно выиграть чемпионат честно.

Британский гонщик Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон заявил что для него важно выиграть чемпионат честно. Увеличить
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В Венгрии Льюис перед финишем, сдержав обещание, вернул позицию напарнику Валттери Боттасу, который ранее пропустил его, чтобы он мог попытаться навязать борьбу «Феррари».

«Я не знаю, аукнется ли мне это, но я в начале года сказал, что хочу выиграть чемпионат правильно. Думаю, что в Венгрии я поступил правильно. Это некая серая область, потому что если бы между нами было две секунды, то это было бы проще, но нас отделяли семь секунд, и команда оказалась в тяжёлом положении.

Но я думаю, что это действительно демонстрирует, что я держу своё слово, а также то, что я являюсь командным игроком», — цитирует Хэмилтона ESPN.
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