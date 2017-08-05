Ферстаппен: Перерыв пойдёт мне на пользу
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что хочет как можно быстрее забыть первую половину сезона, а также добавил, что летний перерыв поможет ему вернуться в лучшей форме.
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Видимо, что-то случилось...
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«Этот перерыв пойдёт мне на пользу. Я не хочу возвращаться в первую половину сезона. Было потеряно очень много очков, но из этих потерь можно было вынести мало уроков. У нас было плохое начало, из негатива также стоит отметить преимущество «Феррари» и «Мерседеса». Если говорить о положительном, то есть два момента: я всегда был конкурентоспособен и наша команда постепенно прибавляет.
Что касается инцидента с Риккардо на гонке в Венгрии, мы с ним поговорили и я извинился. Думаю, мы пообщаемся с ним ещё перед гонкой в Бельгии. Полагаю, что ситуация не повлияет на наши отношения, — приводит слова голландца
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