Ферстаппен: Перерыв пойдёт мне на пользу

«Этот перерыв пойдёт мне на пользу. Я не хочу возвращаться в первую половину сезона. Было потеряно очень много очков, но из этих потерь можно было вынести мало уроков. У нас было плохое начало, из негатива также стоит отметить преимущество «Феррари» и «Мерседеса». Если говорить о положительном, то есть два момента: я всегда был конкурентоспособен и наша команда постепенно прибавляет.

Что касается инцидента с Риккардо на гонке в Венгрии, мы с ним поговорили и я извинился. Думаю, мы пообщаемся с ним ещё перед гонкой в Бельгии. Полагаю, что ситуация не повлияет на наши отношения, — приводит слова голландца Nextgen-Auto.