Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/30592922/
5 августа 2017, 0:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Ферстаппен: Перерыв пойдёт мне на пользу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что хочет как можно быстрее забыть первую половину сезона, а также добавил, что летний перерыв поможет ему вернуться в лучшей форме.

Пилот Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен дал понять что хочет как можно быстрее забыть первую половину сезона а также добавил что летний перерыв поможет ему вернуться в лучшей форме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Этот перерыв пойдёт мне на пользу. Я не хочу возвращаться в первую половину сезона. Было потеряно очень много очков, но из этих потерь можно было вынести мало уроков. У нас было плохое начало, из негатива также стоит отметить преимущество «Феррари» и «Мерседеса». Если говорить о положительном, то есть два момента: я всегда был конкурентоспособен и наша команда постепенно прибавляет.

Что касается инцидента с Риккардо на гонке в Венгрии, мы с ним поговорили и я извинился. Думаю, мы пообщаемся с ним ещё перед гонкой в Бельгии. Полагаю, что ситуация не повлияет на наши отношения, — приводит слова голландца Nextgen-Auto.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним