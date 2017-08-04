Райкконен номинирован на премию за эпизод с плачущим мальчиком

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Финн попал в номинацию за момент, когда шестилетний фанат «Феррари» Томас Дэнел расплакался вскоре после его схода на Гран-при Испании. После этого «Феррари» пригласила Томаса и его семью в паддок, а Райкконен подарил ему подписанную кепку и позировал с ним для фото.