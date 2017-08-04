Райкконен номинирован на премию за эпизод с плачущим мальчиком
Пилот «Феррари» Кими Райкконен номинирован на премию Laureus в категории «Лучший спортивный момент года».
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Финн попал в номинацию за момент, когда шестилетний фанат «Феррари» Томас Дэнел расплакался вскоре после его схода на
В голосовании эпизод с Райкконеном и фанатом на пять процентов опережает второй матч
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