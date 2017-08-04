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4 августа 2017, 15:47 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен номинирован на премию за эпизод с плачущим мальчиком

Пилот «Феррари» Кими Райкконен номинирован на премию Laureus в категории «Лучший спортивный момент года».

Пилот <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Кими</span> Райкконен номинирован на премию Laureus в категории Лучший спортивный момент года. Увеличить
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Финн попал в номинацию за момент, когда шестилетний фанат «Феррари» Томас Дэнел расплакался вскоре после его схода на Гран-при Испании. После этого «Феррари» пригласила Томаса и его семью в паддок, а Райкконен подарил ему подписанную кепку и позировал с ним для фото.

В голосовании эпизод с Райкконеном и фанатом на пять процентов опережает второй матч плей-офф футбольной Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ.
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