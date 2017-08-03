Феттель: У «Феррари» есть всё, чтобы остаться в лидерах до конца сезона

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«Самое важное — лидировать после заключительной гонки. Но, конечно, если есть выбор, ты всегда хочешь быть первым. Сезон длинный, впереди много гонок, и всё может случиться. Но я думаю, у нас есть всё необходимое, чтобы остаться в лидерах и хорошо провести вторую половину сезона», — приводит слова Феттеля GP Update.

На данный момент Феттель занимает первое место в таблице, опережая Льюиса Хэмилтона на 14 очков.