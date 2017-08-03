«Форс Индия» намерена продолжить работать с Мазепиным в 2018 году

В текущем сезоне россиянин выполняет обязанности тестового и резервного пилота «Форс Индия». В первый день тестов Ф-1, проходивших на этой неделе в Венгрии, Мазепин показал шестое время.



«Он будет с нами и в следующем году. Мы пока не всё решили на следующий год, но всё указывает на то, что он желает продолжать учиться в команде Формулы-1. Я не знаю его планов на следующий год относительно младших серий. Ему нужно разобраться с этим. Ему нравится то, чему он учится в команде, и он хочет продолжать это.



Мы следим за ним, и чем ближе он будет подбираться к Формуле-1, тем пристальнее мы будем за ним следить. Когда он приблизится к приходу в Формулу-1, ему придётся проводить много времени в болиде.



Полагаю, в этом сезоне его стратегия состояла в том, чтобы сосредоточиться на младших сериях. Как только это задание подойдёт к завершению, он сядет в машину Ф-1», — цитирует Зафнауэра Motorsport.