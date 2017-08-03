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3 августа 2017, 16:36 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия» намерена продолжить работать с Мазепиным в 2018 году

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр сказал, что его команда твёрдо намерена продолжить сотрудничество с российским гонщиком Никитой Мазепиным в следующем году.

Операционный директор Форс Индия <span class=error>Отмар</span> Зафнауэр сказал что его команда твёрдо намерена продолжить сотрудничество с российским гонщиком Никитой <span class=error>Мазепиным</span> в следующем году. Увеличить
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В текущем сезоне россиянин выполняет обязанности тестового и резервного пилота «Форс Индия». В первый день тестов Ф-1, проходивших на этой неделе в Венгрии, Мазепин показал шестое время.

«Он будет с нами и в следующем году. Мы пока не всё решили на следующий год, но всё указывает на то, что он желает продолжать учиться в команде Формулы-1. Я не знаю его планов на следующий год относительно младших серий. Ему нужно разобраться с этим. Ему нравится то, чему он учится в команде, и он хочет продолжать это.

Мы следим за ним, и чем ближе он будет подбираться к Формуле-1, тем пристальнее мы будем за ним следить. Когда он приблизится к приходу в Формулу-1, ему придётся проводить много времени в болиде.

Полагаю, в этом сезоне его стратегия состояла в том, чтобы сосредоточиться на младших сериях. Как только это задание подойдёт к завершению, он сядет в машину Ф-1», — цитирует Зафнауэра Motorsport.
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