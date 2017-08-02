Переговоры «Торо Россо» с «Хондой» продолжаются

Как сообщает Autosport, 1 августа советник «Ред Булл» Хельмут Марко провёл встречу с боссом «Хонды» Масаси Ямомото, который отвечает за бюджет, отведённый компанией на автоспорт, и подотчётен непосредственно совету директоров.



По информации источника, хорошо знакомого с ситуацией, переговоры сосредоточены вокруг поставок моторов «Хонды» команде «Торо Россо» с 2018 года. Кроме того, Марко интересует возможность перевода старшей команды «Ред Булл» на двигатели японского производителя в будущем при условии, что «Хонда» значительно улучшит их конкурентоспособность.



Ранее представители «Ред Булл» отказались комментировать слухи о переговорах с «Хондой».