Переговоры «Торо Россо» с «Хондой» продолжаются
Переговоры между командой Формулы-1 «Торо Россо» и «Хондой» о переходе на силовые установки японского производителя продолжаются.
Как сообщает Autosport, 1 августа советник «Ред Булл» Хельмут Марко провёл встречу с боссом «Хонды» Масаси Ямомото, который отвечает за бюджет, отведённый компанией на автоспорт, и подотчётен непосредственно совету директоров.
По информации источника, хорошо знакомого с ситуацией, переговоры сосредоточены вокруг поставок моторов «Хонды» команде «Торо Россо» с 2018 года. Кроме того, Марко интересует возможность перевода старшей команды «Ред Булл» на двигатели японского производителя в будущем при условии, что «Хонда» значительно улучшит их конкурентоспособность.
Ранее представители «Ред Булл» отказались комментировать слухи о переговорах с «Хондой».
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