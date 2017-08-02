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2 августа 2017, 16:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Было бы здорово, если бы Кубица вернулся в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал участие польского гонщика Роберта Кубицы в тестах Формулы-1 на «Хунгароринге».

В Венгрии поляку командой «Рено» была предоставлена возможность впервые протестировать болид 2017 года.

«Я очень рад, что Роберт получил эту возможность, и я буду следить за тем, как он работает. Было бы здорово, если бы он смог вернуться. Он один из самых природных талантов и самых быстрых пилотов, которых я когда-либо встречал. И если бы он смог продолжить, то, вероятно, стал бы чемпионом», — цитирует Хэмилтона Grandprix.
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