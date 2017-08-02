Хэмилтон: Было бы здорово, если бы Кубица вернулся в Ф-1

В Венгрии поляку командой «Рено» была предоставлена возможность впервые протестировать болид 2017 года.



«Я очень рад, что Роберт получил эту возможность, и я буду следить за тем, как он работает. Было бы здорово, если бы он смог вернуться. Он один из самых природных талантов и самых быстрых пилотов, которых я когда-либо встречал. И если бы он смог продолжить, то, вероятно, стал бы чемпионом», — цитирует Хэмилтона Grandprix.