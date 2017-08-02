Хэмилтон: Было бы здорово, если бы Кубица вернулся в Ф-1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал участие польского гонщика Роберта Кубицы в тестах Формулы-1 на «Хунгароринге».
В Венгрии поляку командой «Рено» была предоставлена возможность впервые протестировать болид 2017 года.
«Я очень рад, что Роберт получил эту возможность, и я буду следить за тем, как он работает. Было бы здорово, если бы он смог вернуться. Он один из самых природных талантов и самых быстрых пилотов, которых я
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