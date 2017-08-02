Хорнер: Похоже, Кубица абсолютно уверен в своём возвращении в Ф-1

2 августа поляк проводит тесты в Венгрии за рулём болида «Рено» 2017 года.



«Венгрия — одна из самых сложный трасс. Если вы сможете гоняться здесь, то сможете гоняться где угодно. Он (Кубица), кажется, абсолютно уверен в своём возвращении», — цитирует Хорнера Grandprix.



Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в свою очередь, отметил: «Я много слышал о Роберте, слышал, что он боец и что он очень быстр. Я думаю, что все наши гонщики желают ему здоровья. Но проехать несколько быстрых кругов и преодолеть дистанцию в 70 кругов — это две разные вещи. Только Роберт сможет оценить ситуацию после тестов».