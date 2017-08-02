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2 августа 2017, 15:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Похоже, Кубица абсолютно уверен в своём возвращении в Ф-1

По мнению руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, польский гонщик Роберт Кубица уверен в своей способности вернуться в Формулу-1.

2 августа поляк проводит тесты в Венгрии за рулём болида «Рено» 2017 года.

«Венгрия — одна из самых сложный трасс. Если вы сможете гоняться здесь, то сможете гоняться где угодно. Он (Кубица), кажется, абсолютно уверен в своём возвращении», — цитирует Хорнера Grandprix.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в свою очередь, отметил: «Я много слышал о Роберте, слышал, что он боец и что он очень быстр. Я думаю, что все наши гонщики желают ему здоровья. Но проехать несколько быстрых кругов и преодолеть дистанцию в 70 кругов — это две разные вещи. Только Роберт сможет оценить ситуацию после тестов».
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