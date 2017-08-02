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2 августа 2017, 13:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В ФИА намерены уменьшить толщину «гало»

В ФИА рассказали о намерениях добиться уменьшения толщины защитного нимба кокпита «гало», использование которого в Формуле-1 предусмотрено с 2018 года.

Об этом рассказал директор ФИА по безопасности Лоран Мекис.

«В настоящее время толщина центральной стойки “гало” составляет 20 мм. Мы считаем, что есть возможности уменьшить её в целях улучшения обзора для пилотов, Таким образом, до следующего года мы будем проводить тесты, уменьшая толщину стойки до 16 мм, чтобы увидеть, как далеко мы можем в этом зайти», — цитирует Мекиса Autosport.
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