В ФИА намерены уменьшить толщину «гало»

Об этом рассказал директор ФИА по безопасности Лоран Мекис.



«В настоящее время толщина центральной стойки “гало” составляет 20 мм. Мы считаем, что есть возможности уменьшить её в целях улучшения обзора для пилотов, Таким образом, до следующего года мы будем проводить тесты, уменьшая толщину стойки до 16 мм, чтобы увидеть, как далеко мы можем в этом зайти», — цитирует Мекиса Autosport.