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2 августа 2017, 12:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Организаторы ГП Венгрии потратят на модернизацию трассы свыше € 111,6 млн

Организаторы Гран-при Венгрии намерены в последующие несколько лет потратить £ 100 млн стерлингов (€ 111,6 млн) на модернизацию трассы «Хунгароринг», чтобы гарантировать сохранение венгерского этапа в календаре Формулы-1.

Ни венгерская жара ни отчаянный спурт Хэмилтона на втором отрезке не смогли помешать Феррари одержать уверенную победу. Увеличить
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Около £ 14,6 млн (16,4 млн) будут потрачены на модернизацию трибун и систем технического обслуживания, ещё £ 58,6 млн (€ 65,6 млн) будут потрачены на модернизацию паддока и пит-лейна. Оставшаяся часть средств будет потрачена на различные другие ремонтные работы, включая расширение общественных автопарковок.

«Хунгароринг» — традиционная трасса, которая находится в календаре Ф-1 уже более 30 лет. Господин Чейз Кэри (глава Ф-1) дал мне понять, что спорту нужен не 21 стандартизированный и унифицированный трек, а разноплановые трассы, гарантирующие захватывающий календарь. Он был очень рад услышать о планах по модернизации, — рассказал министр иностранных дел Венгрии Пере Сийярто, слова которого приводит Pitpass.
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