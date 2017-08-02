Организаторы ГП Венгрии потратят на модернизацию трассы свыше € 111,6 млн

Около £ 14,6 млн (16,4 млн) будут потрачены на модернизацию трибун и систем технического обслуживания, ещё £ 58,6 млн (€ 65,6 млн) будут потрачены на модернизацию паддока и пит-лейна. Оставшаяся часть средств будет потрачена на различные другие ремонтные работы, включая расширение общественных автопарковок.



«Хунгароринг» — традиционная трасса, которая находится в календаре Ф-1 уже более 30 лет. Господин Чейз Кэри (глава Ф-1) дал мне понять, что спорту нужен не 21 стандартизированный и унифицированный трек, а разноплановые трассы, гарантирующие захватывающий календарь. Он был очень рад услышать о планах по модернизации, — рассказал министр иностранных дел Венгрии Пере Сийярто, слова которого приводит Pitpass.