Леклер показал лучшее время в первый день тестов «Ф-1» в Венгрии, Мазепин — 6-й
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Шарль Леклер за рулем «Феррари» показал лучшее время в первый день тестов «Формулы-1» в Венгрии.
Свой быстрейший круг по трассе «Хунгароринг» 19-летний монегаск, являющийся пилотом программы развития «Феррари», прошел за 1 минуту 17,746 секунды, всего же на треке он провел 98 кругов. Второе время показал пилот «Макларена» Стоффель Вандорн (+0,088 секунды; 71 круг), третий результат у гонщика «Мерседеса» Вальттери Боттаса (+0,986; 155).
Россиянин Никита Мазепин, являющийся участником программы развития гонщиков «Форс Индии», проехал с шестым временем (+2,164; 52).
Тесты в Венгрии продолжатся во вторник.
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