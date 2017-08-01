Итальянская пресса назвала Райкконена настоящим победителем ГП Венгрии

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Итальянская пресса не обошла стороной успех команды из Маранелло, в первую очередь отдав должное Кими Райкконену.

«Феттель выиграл с помощью Кими. Настоящий победитель гонки — Райкконен. Он сыграл роль оруженосца, хотя мог легко обогнать Феттеля и выиграть этап. Он сохранит место в команде на следующий год», — приводит слова La Gazzetta dello Sport портал F1Today.

В Corriere della Sera считают, что гонка на «Хунгароринге» заставила вспомнить, что Формула-1 командный вид спорта.

«Венгрия напомнила нам, что Формула-1 командный вид спорта. Райкконен лишил себя победы, но получил продление контракта. А у “Феррари” прекрасный дуэт, который Маркьонне хочет сохранить».