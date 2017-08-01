Спорный момент: виновен ли Квят в блокировке?
Разбираем «результативное» столкновение двух «Ред Булл», войну Хюлькенберга с «Хаасом» и очередной штраф Квята в Венгрии.
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Блокировка Квятом Стролла
Иван Матушкин: Ситуация простая как пять копеек: Даня очевидно помешал Лэнсу Строллу на его быстром круге в первом сегменте квалификации. Канадец громко возмутился, судьи обратили внимание и выписали Дане три лишних места на старте и штрафное очко.
На повторах ясно видно, что команда просто не предупредила Квята о подъезжающем «Уильямсе» и поделать он ничего не мог. То, что в такой ситуации пилот страдает на старте, — справедливо. Ведь он выступает вместе с командой. Одна сторона ошиблась — обе пострадали.
А вот штрафное очко тут к чему? Ведь это баллы именно за вину пилота, и вписываются в его лицензию, а не в таблицу чемпионата. А
Виталий Крысанов: Квят испортил круг Строллу, да, но давай всё же рассматривать ситуацию целиком. Перед этим Даниил вылетел с трассы, испортил комплект резины, а потому медленно — в целях безопасности, дабы не «убить» подвеску сильными вибрациями — возвращался в боксы. Команда не подсказала — да, но и Стролл должен был увидеть белые флаги, не так ли? Не вижу никаких причин для наказания, у Дани была причина ехать медленно — в отличие, например, от Хэмилтона в Сильверстоуне. А так мы дойдём до того, что гонщики будут жаловаться и на попавших в аварию пилотов, требуя наказать их за появление жёлтых флагов — помешал же, правильно?
Штрафные баллы — тема для отдельного разговора. В преддверии этапа на «Хунгароринге» мы вспоминали, где и как Квят заработал свои девять (на тот момент) «проколов». По делу — максимум четыре, за Австрию и Сильверстоун (спорно). Поводов для пополнения этой копилки и здесь не было и в помине — но…
Столкновение Ферстаппена и Риккардо
В. К.: Злого умысла в действиях Макса совершенно точно не было, и я не совсем понимаю, чем судей не устроил вариант с обычным для таких происшествий проездом по
Вероятно, судьи выносили свой вердикт, пребывая под впечатлением от последствий удара в напарника: получив пробоину, Риккардо едва не устроил массовый завал — Джолион Палмер лишь
И. К.: В
Получилась скорее неудача, чем явное нарушение, и давать за неё десять секунд штрафа
Борьба Магнуссена и Хюлькенберга
В. К.: Вот уж не знаю, на что рассчитывал Кевин, закрывая собой поворот для шедшего в атаку Хюлькенберга. Это — чистейшей воды нарушение, он же просто выпихнул соперника с трассы! Мне очень нравится, как такие моменты проработаны в Индикаре, где гонщик в случае блокировки обязан без борьбы пропустить соперника, просто отдать ему позицию. Местная же система не работает так, как надо: Магнуссен получил наказание в виде прибавки пяти секунд к итоговому результату, но позиции от этого выиграли… Квят и Палмер (Нико сошёл).
Заслуживает внимания и ораторское мастерство датчанина, который после финиша в ответ на претензии соперника в очень некрасивой форме предложил тому помолчать. И если за собственно нарушение вполне хватило бы одного штрафного балла, то за эту фразу можно добавить Кевину и третий.
И. К.: Этот эпизод стоит начать рассматривать с инцидента на старте: Хюлькенберг не вписался в первый поворот и просто въехал в Ромена Грожана, подкорректировав за счёт этого свою траекторию. На удивление, немца решили не наказывать, при том, что сработал он ничуть не лучше, чем Ферстаппен в инциденте с Риккардо.
Магнуссен же повёл себя жёстко, но в отличии от Хюлькенберга на прочность чужой болид не проверял. В итоге судьи повели себя крайне непоследовательно, наказав Ферстаппена и Магнуссена, но простив Хюлькенберга. Фактически, Нико получил кармический ответ — месть одного «Хааса» за другого.
Если же смотреть на штраф Магнуссена отдельно, то пять секунд — максимальное наказание, которое здесь можно было дать. Отделайся Кевин замечанием, в «Рено» были бы явно недовольны. Нико и так побежал просить у (воспитателей) стюардов (поставить Кевина в угол) дополнительного штрафа.
А слова Магнуссена были не верхом ораторского искусства. Но взрослые люди на эмоциях могу позволить себе крепкое словцо. Возможно, Кевина завидует славе Конора Макгрегора.
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