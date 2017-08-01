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https://sport.mail.ru/news/formula1/30554226/
1 августа 2017, 15:59 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас: ГП Венгрии стал ярким доказательством гармонии в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что Гран-при Венгрии стал яркой демонстрацией гармонии в команде.

По ходу гонки руководство «Мерседеса» попросило Боттаса пропустить Льюиса Хэмилтона, чтобы он смог попытаться догнать «Феррари». Когда Льюису не удалось это сделать, он вернул напарнику позицию, как и обещал.

«Конечно, проведя 11 гонок с командой, больше чувствуешь себя её частью, чем всего после нескольких этапов. Я ощущаю себя важной частью команды. У нас с Льюисом очень хорошие отношения. Гран-при Венгрии стал хорошим примером того, что возможно, когда есть доверие, когда есть взаимное уважение между напарниками. Команда может полагаться на нас обоих, что позволяет делать подобные вещи. И всё будет лишь лучше», — цитирует Боттаса Motorsport.
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