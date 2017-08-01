Боттас: ГП Венгрии стал ярким доказательством гармонии в «Мерседесе»
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что
Гран-при Венгрии стал яркой демонстрацией гармонии в команде.
По ходу гонки руководство «Мерседеса» попросило Боттаса пропустить Льюиса Хэмилтона, чтобы он смог попытаться догнать «Феррари». Когда Льюису не удалось это сделать, он вернул напарнику позицию, как и обещал.
«Конечно, проведя 11 гонок с командой, больше чувствуешь себя её частью, чем всего после нескольких этапов. Я ощущаю себя важной частью команды. У нас с Льюисом очень хорошие отношения.
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