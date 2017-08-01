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https://sport.mail.ru/news/formula1/30553408/
1 августа 2017, 14:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вандорн лидирует в первый день тестов в Венгрии, Мазепин — пятый

На «Хунгароринге» завершилась первая половина первого дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Макларена» Стоффель Вандорн.

Второй результат продемонстрировал резервист «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул первую тройку Валттери Боттас из «Мерседеса». Гонщик «Форс Индия» по развитию Никита Мазепин стал пятым.

Формула-1. Венгрия. 1 августа. Тесты. День первый.
1. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1:18.370 (34 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.093 (49)
3. Валттери Боттас («Мерседес») +1.053 (71)
4. Лэнс Стролл («Уильямс») +1.496 (65)
5. Никита Мазепин («Форс Индия») +1.540 (52)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +1.823 (54)
7. Николас Латифи («Рено») +1.932 (40)
8. Сантино Ферруччи («Хаас») +3.284 (55)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +3.684 (11)
10. Шон Гелаэль («Торо Россо») +4.323 (23)
11. Густав Малья («Заубер») +4.599 (45).
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