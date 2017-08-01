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https://sport.mail.ru/news/formula1/30553229/
1 августа 2017, 14:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Bild: Верляйн потеряет место в «Заубере»

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн, которого поддерживает «Мерседес», вероятнее всего, потеряет место в «Заубере» по окончании текущего сезона, утверждает Bild.

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн которого поддерживает Мерседес вероятнее всего потеряет место в <span class=error>Заубере</span> по окончании текущего сезона утверждает <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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Ранее в «Заубере» не исключили возможности предоставления места одному из пилотов молодёжной академии «Феррари».

Поскольку «Заубер» крепко связан с Маркусом Эрикссоном благодаря его сильной финансовой поддержке, предполагается, что именно Верляйн уступит место Антонио Джовинацци или Шарлю Леклеру.

Издания Bild и Blick между тем полагают, что Верляйн может вернуться в DTM, где стал чемпионом в 2015 году.
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