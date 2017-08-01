Bild: Верляйн потеряет место в «Заубере»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в «Заубере» не исключили возможности предоставления места одному из пилотов молодёжной академии «Феррари».



Поскольку «Заубер» крепко связан с Маркусом Эрикссоном благодаря его сильной финансовой поддержке, предполагается, что именно Верляйн уступит место Антонио Джовинацци или Шарлю Леклеру.



Издания Bild и Blick между тем полагают, что Верляйн может вернуться в DTM, где стал чемпионом в 2015 году.