Джеймс Эллисон: «Мерседес» расстроен результатом в Венгрии, но горд собой
Технический директор команды «Мерседес» Джеймс Эллисон прокомментировал выступление команды на
Гран-при Венгрии, где немецкий коллектив занял третье и четвертое место на финише.
«Мы бы предпочли отправиться на летний перерыв с таким результатом, какого добились в Сильверстоуне. Однако эта гонка (в Венгрии)
Наши гонщики продемонстрировали высокую степень уважения друг к другу, они оба имели возможность атаковать “Феррари”, а затем поменялись позициями под сильным прессингом. Это было чрезвычайно сложно и требовало высокого уровня доверия. Обменяться позициями столь профессиональным образом, с нависшей угрозой в лице преследующего Ферстаппена, который находился сразу позади Валттери, — это было здорово», — цитирует Эллисона F1technical.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter