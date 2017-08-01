Джеймс Эллисон: «Мерседес» расстроен результатом в Венгрии, но горд собой

«Мы бы предпочли отправиться на летний перерыв с таким результатом, какого добились в Сильверстоуне. Однако эта гонка (в Венгрии) по-своему продемонстрировала замечательные моменты, связанные с командой.



Наши гонщики продемонстрировали высокую степень уважения друг к другу, они оба имели возможность атаковать “Феррари”, а затем поменялись позициями под сильным прессингом. Это было чрезвычайно сложно и требовало высокого уровня доверия. Обменяться позициями столь профессиональным образом, с нависшей угрозой в лице преследующего Ферстаппена, который находился сразу позади Валттери, — это было здорово», — цитирует Эллисона F1technical.