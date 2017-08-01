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https://sport.mail.ru/news/formula1/30552830/
1 августа 2017, 14:17 | Авто/мото: Формула-1 | Prosports.kz

Джеймс Эллисон: «Мерседес» расстроен результатом в Венгрии, но горд собой

Технический директор команды «Мерседес» Джеймс Эллисон прокомментировал выступление команды на Гран-при Венгрии, где немецкий коллектив занял третье и четвертое место на финише.

«Мы бы предпочли отправиться на летний перерыв с таким результатом, какого добились в Сильверстоуне. Однако эта гонка (в Венгрии) по-своему продемонстрировала замечательные моменты, связанные с командой.

Наши гонщики продемонстрировали высокую степень уважения друг к другу, они оба имели возможность атаковать “Феррари”, а затем поменялись позициями под сильным прессингом. Это было чрезвычайно сложно и требовало высокого уровня доверия. Обменяться позициями столь профессиональным образом, с нависшей угрозой в лице преследующего Ферстаппена, который находился сразу позади Валттери, — это было здорово», — цитирует Эллисона F1technical.
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