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1 августа 2017, 13:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» протестирует в Венгрии ряд значительных обновлений

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказал, что британская команда испытает ряд важных обновлений в ходе тестов Ф-1, которые пройдут с 1 по 2 августа в Венгрии.

«Есть несколько довольно значительных обновлений, которые мы опробуем. Некоторые из них актуальны для текущего года, но некоторые мы должны изучить и понять с прицелом на следующий год. На самом деле проводится важная работа. Ряд экспериментов — это лучший способ проверить всё, что необходимо, мы всегда проводим тестирование подобным образом», — цитирует Лоу Autosport.
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