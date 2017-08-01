«Уильямс» протестирует в Венгрии ряд значительных обновлений

«Есть несколько довольно значительных обновлений, которые мы опробуем. Некоторые из них актуальны для текущего года, но некоторые мы должны изучить и понять с прицелом на следующий год. На самом деле проводится важная работа. Ряд экспериментов — это лучший способ проверить всё, что необходимо, мы всегда проводим тестирование подобным образом», — цитирует Лоу Autosport.