Хюлькенберг ответил на претензии «Хааса» по поводу столкновения с Грожаном
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг ответил на претензии «Хааса» в свой адрес
из-за столкновения с Роменом Грожаном в начале гонки Гран-при Венгрии.
В американской конюшне посетовали на то, что немец не получил никакого штрафа за столкновение в первом повороте за контакт, который стюарды в итоге сочли гоночным инцидентом.
«Если в первом повороте ты едешь третьим по самой внешней траектории, то рискуешь получить удар. Потому что в
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