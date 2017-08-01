Хюлькенберг ответил на претензии «Хааса» по поводу столкновения с Грожаном

В американской конюшне посетовали на то, что немец не получил никакого штрафа за столкновение в первом повороте за контакт, который стюарды в итоге сочли гоночным инцидентом.



«Если в первом повороте ты едешь третьим по самой внешней траектории, то рискуешь получить удар. Потому что в какой-то момент трасса начинает сужаться», — цитирует Хюлькенберга Auto Motor und Sport.