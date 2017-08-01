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1 августа 2017, 12:32 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хюлькенберг ответил на претензии «Хааса» по поводу столкновения с Грожаном

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг ответил на претензии «Хааса» в свой адрес из-за столкновения с Роменом Грожаном в начале гонки Гран-при Венгрии.

В американской конюшне посетовали на то, что немец не получил никакого штрафа за столкновение в первом повороте за контакт, который стюарды в итоге сочли гоночным инцидентом.

«Если в первом повороте ты едешь третьим по самой внешней траектории, то рискуешь получить удар. Потому что в какой-то момент трасса начинает сужаться», — цитирует Хюлькенберга Auto Motor und Sport.
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