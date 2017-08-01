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1 августа 2017, 10:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» может объявить о продлении контрактов с Феттелем и Райкконеном в Монце

По словам президента «Феррари» Серджио Маркьонне, о продлении контрактов с Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном может быть объявлено уже в Монце.

По словам президента <span class=error>Феррари</span> <span class=error>Серджио</span> <span class=error>Маркьонне</span> о продлении контрактов с Себастьяном <span class=error>Феттелем</span> и <span class=error>Кими</span> Райкконеном может быть объявлено уже в <span class=error>Монце</span>. Увеличить
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«Я слышал, что Маурицио Арривабене (руководитель команды “Феррари”. — Прим. “Чемпионата”) собирается это сделать на Гран-при Италии. У меня не запланированы какие-то сроки, ещё достаточно рано. Прошло лишь 11 гонок из 20, так что впереди ещё много Гран-при», — цитирует Маркьонне Readmotorsport.

Также босс «Феррари» прокомментировал слухи, связывавшие гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с возможным переходом в «Скудерию». «Завершение им карьеры в “Феррари” было бы привилегией, но до сих пор мы не слишком продвинулись в этом вопросе с Льюисом. Я не хочу говорить о будущем. Кроме того, у нас есть два отличных гонщика и нет желания говорить об альтернативных вариантах».
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