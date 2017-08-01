«Феррари» может объявить о продлении контрактов с Феттелем и Райкконеном в Монце
По словам президента «Феррари» Серджио Маркьонне, о продлении контрактов с Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном может быть объявлено уже в Монце.
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«Я слышал, что Маурицио Арривабене (руководитель команды “Феррари”. — Прим. “Чемпионата”) собирается это сделать на
Также босс «Феррари» прокомментировал слухи, связывавшие гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с возможным переходом в «Скудерию». «Завершение им карьеры в “Феррари” было бы привилегией, но до сих пор мы не слишком продвинулись в этом вопросе с Льюисом. Я не хочу говорить о будущем. Кроме того, у нас есть два отличных гонщика и нет желания говорить об альтернативных вариантах».
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