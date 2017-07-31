Хюлькенберг и Штайнер вместе посмеялись над конфликтом после гонки
Гонка
Гран-при Венгрии ознаменовалась несколькими конфликтами, самым ярким из которых стал инцидент связанный со скандальным высказыванием пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в адрес гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга.
Датчанин в ответ на замечание Хюлькенберга сказал ему: «полижи мои шары». После гонки за своих пилотов заступился и глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Тем не менее, судя по всему конфликт между последним и пилотом «Рено» был исчерпан уже через несколько часов.
В частности Хюлькенберг на своей странице в «Инстаграм» выложил совместное фото со Штайнером в «сторис», сопроводив его следующей записью:
«Облизать шары? нет, спасибо. Особенно учитывая, что они датские. Мы с Гюнтером согласны в этом», — написал немец.
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