Хюлькенберг и Штайнер вместе посмеялись над конфликтом после гонки

Датчанин в ответ на замечание Хюлькенберга сказал ему: «полижи мои шары». После гонки за своих пилотов заступился и глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. Тем не менее, судя по всему конфликт между последним и пилотом «Рено» был исчерпан уже через несколько часов.

В частности Хюлькенберг на своей странице в «Инстаграм» выложил совместное фото со Штайнером в «сторис», сопроводив его следующей записью:

«Облизать шары? нет, спасибо. Особенно учитывая, что они датские. Мы с Гюнтером согласны в этом», — написал немец.