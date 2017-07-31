Хюлькенберг прогневал «Хаас», Алонсо оживил мем. Оценки пилотам за Венгрию
В Венгрии Ферстаппен принял эстафету стартовых аварий, «Мерседес» страдал от нестабильности, а Палмер опять упустил шанс. Оцениваем пилотов.
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Фернандо Алонсо — 10
Некоторые читатели любят в комментариях писать — мол, регулярно завышаем оценки Алонсо. Никогда не было — и вот опять: максимальный балл для Нандо. Почему нет? Новая победа над напарником, обгон на трассе, где атаковать почти невозможно, и быстрейший круг на «Макларене». Бонус — шоу для болельщиков после финиша, когда Фернандо с удовольствием воспроизвёл старый мем с загоранием на кресле.
Себастьян Феттель — 9,5
Чёткая работа от немца, несмотря на проблемы с рулевым управлением. Да, не обошлось без помощи команды, но «Хунгароринг» — такое место, где и без всякой командной тактики Кими вряд ли прошёл бы Себа. Всё было решено в квалификации и на старте.
Карлос Сайнс — 9
Давно замечено: когда «Торо Россо» не имеет шансов на очки, Сайнс начинает проигрывать Квяту. Стоит появиться шансу — Карлос тут как тут. Так было и в Венгрии, где Сайнс пробился в топ-10 квалификации и затем отлично стартовал.
Кими Райкконен — 8
Финн был близок к победе, но после финиша справедливо признал: шансы на выигрыш были потеряны им самим. Надо было брать поул в субботу или атаковать на старте — дальше игра уже была сделана.
Льюис Хэмилтон — 8
Противоречивый этап. Льюис слабо провёл квалификацию и не выделялся скоростью в первой части гонки, но после перехода на «софт» стал быстрейшим гонщиком. Увы, в Венгрии преимущество в скорости мало что даёт. Ну и респект за возврат третьего места Боттаса в ситуации, где многие поняли бы решение сохранить позицию.
Серхио Перес — 8
Чеко не был на высоте в субботу, но по ходу главного момента
Валттери Боттас — 7,5
Финн обошёл Хэмилтона в субботу, но по ходу гонки постепенно начал терять темп. Пропустив Льюиса, Валттери и вовсе выбился из ритма, подпустив к себе Ферстаппена. Не самое сильное выступление.
Эстебан Окон — 7,5
Француз слегка сцепился с Пересом на старте и повредил днище, но всё же добыл для «Форс Индия» очередные очки.
Нико Хюлькенберг — 7,5
Немец пал жертвой обстоятельств: замена коробки передач пришлась на один из двух худших для этого этапов. Нико взял своё в квалификации и даже после штрафа имел неплохие шансы на очки, но проблема с передним правым колесом и борьба с Магнуссеном всё окончательно испортили.
Стоффель Вандорн — 7
Бельгиец попал в топ-10, но радоваться особо нечему: на фоне Алонсо Стоффель
Даниил Квят — 7
То, что Квят не имел шансов на очки, отчасти спишем на команду: на командном мостике должны следить за GPS и быстрее оповещать пилота о соперниках позади. Но и сам Даниил явно не может гордиться проигрышем Сайнсу в столь важной квалификации. Даже без учёта штрафа
Кевин Магнуссен — 7
После проигрыша Грожану в субботу Кевин, в отличие от напарника, избежал проблем на старте, а по ходу гонки отомстил за Ромена Хюлькенбергу. Потом ещё было шоу с предложением для Нико
Ромен Грожан — 7
Француз продолжает два сериала: регулярные вылеты с трассы на тренировке и яркие жалобы по радио и в прессе. На сей раз ещё и с Хюлькенбергом столкнулся, что судьи посчитали гоночным инцидентом. Мучения Ромена завершила ошибка механиков на
Паскаль Верляйн — 7
Разбил автомобиль в пятницу, но в обеих решающих сессиях
Лэнс Стролл — 6,5
«Уильямс» перестал ехать — и канадец провёл скучный
Джолион Палмер — 6
Британец упустил очередной шанс проявить себя. О штрафе Хюлькенберга было заранее известно, и Джолион имел возможность показать: смотрите, на меня тоже можно рассчитывать, я подставлю плечо. Что в итоге? Палмер не пробился в топ-10, в гонке ехал медленнее Нико, отстал и в итоге обрёк себя на неприятную миссию оттормаживать совершивших
Макс Ферстаппен — 5,5
Воспитанники «Ред Булл» любят сталкиваться друг с другом — на сей раз пришла очередь Ферстаппена и Риккардо. Похоже на инцидент
Маркус Эрикссон — 5
Проиграл в квалификации не только напарнику, но даже «супервозвращенцу» ди Ресте — сомнительное достижение. В гонке также оказался позади Верляйна.
Пол ли Реста — б/о
Неожиданная оценка, да? Но правда непонятно, как оценивать шотландца. Британские СМИ назвали ди Ресту героем
Даниэль Риккардо — б/о
Сочувствуем Дэну. После квалификации австралиец обещал боевую гонку и подтвердил слова на самом старте, пройдя Ферстаппена и Хэмилтона. Увы, дальше вмешался Макс.
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