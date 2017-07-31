Хюлькенберг прогневал «Хаас», Алонсо оживил мем. Оценки пилотам за Венгрию

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Фернандо Алонсо — 10

Некоторые читатели любят в комментариях писать — мол, регулярно завышаем оценки Алонсо. Никогда не было — и вот опять: максимальный балл для Нандо. Почему нет? Новая победа над напарником, обгон на трассе, где атаковать почти невозможно, и быстрейший круг на «Макларене». Бонус — шоу для болельщиков после финиша, когда Фернандо с удовольствием воспроизвёл старый мем с загоранием на кресле.

Себастьян Феттель — 9,5

Чёткая работа от немца, несмотря на проблемы с рулевым управлением. Да, не обошлось без помощи команды, но «Хунгароринг» — такое место, где и без всякой командной тактики Кими вряд ли прошёл бы Себа. Всё было решено в квалификации и на старте.

Карлос Сайнс — 9

Давно замечено: когда «Торо Россо» не имеет шансов на очки, Сайнс начинает проигрывать Квяту. Стоит появиться шансу — Карлос тут как тут. Так было и в Венгрии, где Сайнс пробился в топ-10 квалификации и затем отлично стартовал.

Кими Райкконен — 8

Финн был близок к победе, но после финиша справедливо признал: шансы на выигрыш были потеряны им самим. Надо было брать поул в субботу или атаковать на старте — дальше игра уже была сделана.

Льюис Хэмилтон — 8

Противоречивый этап. Льюис слабо провёл квалификацию и не выделялся скоростью в первой части гонки, но после перехода на «софт» стал быстрейшим гонщиком. Увы, в Венгрии преимущество в скорости мало что даёт. Ну и респект за возврат третьего места Боттаса в ситуации, где многие поняли бы решение сохранить позицию.

Серхио Перес — 8

Чеко не был на высоте в субботу, но по ходу главного момента уик-энда — старта — отработал блистательно: с 13-го места на восьмое! Дальше Серхио уверенно удержал завоёванное.

Валттери Боттас — 7,5

Финн обошёл Хэмилтона в субботу, но по ходу гонки постепенно начал терять темп. Пропустив Льюиса, Валттери и вовсе выбился из ритма, подпустив к себе Ферстаппена. Не самое сильное выступление.

Эстебан Окон — 7,5

Француз слегка сцепился с Пересом на старте и повредил днище, но всё же добыл для «Форс Индия» очередные очки.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Немец пал жертвой обстоятельств: замена коробки передач пришлась на один из двух худших для этого этапов. Нико взял своё в квалификации и даже после штрафа имел неплохие шансы на очки, но проблема с передним правым колесом и борьба с Магнуссеном всё окончательно испортили.

Стоффель Вандорн — 7

Бельгиец попал в топ-10, но радоваться особо нечему: на фоне Алонсо Стоффель по-прежнему смотрится блекло. К тому же бельгиец потерял девятое место, «промахнувшись» на пит-стопе.

Даниил Квят — 7

То, что Квят не имел шансов на очки, отчасти спишем на команду: на командном мостике должны следить за GPS и быстрее оповещать пилота о соперниках позади. Но и сам Даниил явно не может гордиться проигрышем Сайнсу в столь важной квалификации. Даже без учёта штрафа уик-энд во многом был проигран в субботу.

Кевин Магнуссен — 7

После проигрыша Грожану в субботу Кевин, в отличие от напарника, избежал проблем на старте, а по ходу гонки отомстил за Ромена Хюлькенбергу. Потом ещё было шоу с предложением для Нико кое-что полизать. Если всё же говорить про гонку, то Магнуссен провёл её так, как позволяла машина — если бы не штраф от стюардов, оценка была бы выше.

Ромен Грожан — 7

Француз продолжает два сериала: регулярные вылеты с трассы на тренировке и яркие жалобы по радио и в прессе. На сей раз ещё и с Хюлькенбергом столкнулся, что судьи посчитали гоночным инцидентом. Мучения Ромена завершила ошибка механиков на пит-стопе.

Паскаль Верляйн — 7

Разбил автомобиль в пятницу, но в обеих решающих сессиях уик-энда опередил Эрикссона. Увы, слабый темп «Заубера» не позволяет немцу проявить себя.

Лэнс Стролл — 6,5

«Уильямс» перестал ехать — и канадец провёл скучный уик-энд. В отсутствие Массы Лэнс не сумел постоять за честь команды.

Джолион Палмер — 6

Британец упустил очередной шанс проявить себя. О штрафе Хюлькенберга было заранее известно, и Джолион имел возможность показать: смотрите, на меня тоже можно рассчитывать, я подставлю плечо. Что в итоге? Палмер не пробился в топ-10, в гонке ехал медленнее Нико, отстал и в итоге обрёк себя на неприятную миссию оттормаживать совершивших пит-стопы соперников ради напарника соперников. И это на четвёртой по скорости машине. Не лучшая демонстрация возможностей перед тестами Кубицы.

Макс Ферстаппен — 5,5

Воспитанники «Ред Булл» любят сталкиваться друг с другом — на сей раз пришла очередь Ферстаппена и Риккардо. Похоже на инцидент Квят-Сайнс недельной давности, только на сей раз ко второму участнику аварии вообще не придраться: Риккардо никуда коллегу не вытеснял, а Макс сам не рассчитал скорость на торможении. Ферстаппен провёл сильную гонку, но 10 штрафных секунд лишили его шанса на свежих шинах сразу оказаться позади «Мерседесов» и хотя бы попробовать совершить атаку.

Маркус Эрикссон — 5

Проиграл в квалификации не только напарнику, но даже «супервозвращенцу» ди Ресте — сомнительное достижение. В гонке также оказался позади Верляйна.

Пол ли Реста — б/о

Неожиданная оценка, да? Но правда непонятно, как оценивать шотландца. Британские СМИ назвали ди Ресту героем уик-энда, но за что? Опытный гонщик, действующий пилот DTM не разбил машину и не слишком много уступал новичку Строллу. Да, неплохо, но довольно странно читать про некое фантастическое выступление. Пол достойно выполнил свою работу — жаль, что темп «Уильямса» в Венгрии не давал ему даже теоретического шанса всерьёз проявить себя.

Даниэль Риккардо — б/о

Сочувствуем Дэну. После квалификации австралиец обещал боевую гонку и подтвердил слова на самом старте, пройдя Ферстаппена и Хэмилтона. Увы, дальше вмешался Макс.